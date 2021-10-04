Станцию метро «Черная речка» в Петербурге открыли после временного закрытия

В Санкт-Петербурге открыли станцию метро «Черная речка» после временного закрытия. Это произошло 4 октября. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Telegram-канал «Метро Петербурга».

Метро перекрыли в 8:46. Информации о причинах закрытия не поступало. Предположительно, в эскалатор попал посторонний предмет. Однако работу станции восстановили уже в девять часов.

Ранее зацепер на крыше поезда на «синей» ветке московского метро затормозил движение составов. Из-за нарушителя пришлось высадить пассажиров одного из поездов на станции «Смоленская».