Транспорт 16 августа 2023, 14:31 Станцию «Академическая» Троицкой ветки метро в Москве построили на 30% Заммэра Москвы Бочкарев: станцию «Академическая» Троицкой ветки метро построили на 30% Проектное решение станции метро «Академическая» Троицкой линии метро / Сайт мэра и правительства Москвы

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Строители на 30% выполнили работы на станции метро «Академическая» Троицкой линии. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, активно возводится вестибюль с выходом на соседнюю станцию Калужско-Рижской ветки.

По его словам, ведется разработка грунта котлована станционного комплекса, прокладываются тоннели в сторону станции «Крымская» МЦК. Два специализированных комплекса — «Наталия» и «Светлана», — которые прокладывают туннели в этом направлении, уже преодолели необходимое расстояние на почти три четверти.

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«На строящейся станции „Академическая“ закончен вынос инженерных коммуникаций и полностью завершено устройство ограждающих конструкций, теперь строители готовы приступить к укладке бетона», — заявил Бочкарев, описывая ход работ.

Он добавил, что тоннели в противоположную сторону, к станции «Вавиловская» Троицкой линии, уже пройдены. В них уже почти закончили возводить жесткое основание.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил темпы развития столичной транспортной системы, подсчитав, что с учетом МЦК город получил более сотни новых станций.