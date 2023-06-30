Транспорт 30 июня 2023, 15:08 Станция «Кутузовская» будущего МЦД-4 откроется в 2023 году Глава Дептранса Москвы Ликсутов: станцию «Кутузовская» будущего МЦД-4 откроют в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Станцию «Кутузовская» будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) откроют в районе Дорогомилово в этом году, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, ее появление улучшит транспортную доступность для 70 тысяч жителей района. Со станции жители столицы смогут пересесть на Московское центральное кольцо (МЦК) и Филевскую линию метро. Рядом с ней расположат остановки общественного транспорта.

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Новую станцию соединят с соседним офисным зданием, где начали собирать навесы над платформами.

В пресс-службе мэрии Москвы добавили, что ежедневный пассажиропоток на станции «Кутузовская» МЦД-4 к 2025 году составит 16 тысяч человек, а к 2030 году он вырастет до 25 тысяч.

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