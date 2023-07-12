Транспорт 12 июля 2023, 07:36 Станции зарядки электрокаров предложили ставить во дворах без согласия жильцов «Известия»: Минстрой предложил ставить зарядки для электромобилей без одобрения жильцов Unsplash

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Управляющим компаниям разрешат ставить зарядные станции для электромобилей на придомовой территории и парковках без согласия жильцов дома и ресурсоснабжающих организаций, а девелоперам — на этапе строительства. Над таким нововведением начал работать Минстрой России, сообщили «Известия».

Министерство отправило предприятиям в сфере ЖКХ письмо, в котором предупредило о проработке инициативы. Если ее одобрят, управляющим компаниям не придется проводить собрание и получать согласие собственников для установки возле дома или на паркинге станции зарядки электрокаров. Кроме того, им не понадобится разрешение ресурсоснабжающей организации. Возле новых домов разрешат ставить такие станции еще на этапе строительства.

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Потребность в местах зарядки большая. По России работали 4,4 тысячи станций, еще 659 планировали поставить в течение 2023 года. Представители отрасли заявляли, что этого мало — нужно хотя бы 18 тысяч.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предупредил, что девелоперы станут закладывать расходы на установку станций в стоимость жилья. Член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев предложил установить счетчики электроэнергии, чтобы зарядку оплачивали сами владельцы машин, а не жильцы.

Ради эксперимента в 2023 году электрокарам разрешили бесплатно ездить по платным трассам. Для этого автовладельцы получили специальный брелок-транспондер.