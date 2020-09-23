Станции «Театральная» и «Горный институт» запустят в конце 2023 года в Петербурге
Станции петербургской подземки «Театральная» и «Горный институт» могут запустить в июле 2023 года. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
По данным издания, госконтракт на строительство станций заканчивается в середине декабря 2023 года. Есть вероятность, что их запустят в июле этого же года. Отмечается, что новый участок Лахтинско-Правобережной линии планировалось сдать в 2022 году. Весенняя корректировка бюджета стала причиной переноса сроков.