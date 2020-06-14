Станции метро в Москве изменят режим работы из-за репетиции парада

Центральные станции московского метро будут работать по другому расписанию 14 июня. Изменения связаны с генеральной репетицией парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Московский метрополитен написал в Twitter.

С 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади только на выход и пересадку пассажиров будут работать станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина».

«Ближайшая станция для входа в метро — „Арбатская“», — говорится в сообщении.

Парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

Ранее московских водителей попросили не ездить центр из-за репетиции парада вечером 14 июня. В Москве перекроют Тверскую и Моховую улицы, улицу Охотный Ряд и переулки.

В столицу прибыла военная техника, которая будет задействована в параде на Красной площади.