Станции Каховской ветки московского метро откроют в 2021–2022 годах

По словам Бочкарева, в 2021 году в составе Южного участка БКЛ откроется станция «Каховская», а в 2022 году — вместе с Восточным участком БКЛ станции «Каширская» и «Варшавская».

По данным издания, Каховскую линию метро, являющуюся самой короткой веткой столичной подземки, закрыли в октябре прошлого года для дальнейшей интеграции с БКЛ. Отмечается, что уже закончены проходочные работы в левом и правом перегонных тоннелях от «Каховской» до «Зюзино».