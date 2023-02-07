Транспорт 07 февраля 2023, 18:19 Стало известно, сколько транспортно-пересадочных узлов построят в Москве к 2025 году

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В ближайшие два года в Москве построят 29 новых ТПУ (транспортно-пересадочных узлов). Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

В Москве продолжают развивать транспортно-пассажирскую сеть. Для этого предпринимают различные шаги, чтобы уменьшить длину маршрутов и сократить время пересадок. В частности, объединяют в единую сеть разные виды транспорта.

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«Строительство уже ведется на девяти площадках, а для семи готовится градостроительная документация», — заявил Сергей Собянин.

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