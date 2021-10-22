Стало известно, сколько можно сэкономить на проезде при помощи карты «МИР»

Жителям Подмосковья рассказали, как экономить на проезде при помощи платежной системы «МИР». Каждая поездка при оплате этой картой до конца года будет стоить дешевле на 10 рублей.

При этом, как только пассажир прикладывает карту к валидатору, списание происходит сразу со скидкой. Акция действует во всех автобусах, троллейбусах и трамваях, где есть устройства для бесконтактной оплаты.

«Только за сентябрь этого года пассажиры Подмосковья сэкономили на поездках, оплаченных картой „Мир“, свыше 53 миллионов рублей. Каждый день в Подмосковье совершается более 190 тысяч оплат картами платежной системы „Мир“», — сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «МИР» Мария Точилова.

При этом где именно передвигается пассажир — в Москве или области, значения не имеет. Предложение действует для всех держателей карт. Срок действия акции — до 31 декабря. С ее подробными условиями можно ознакомиться на сайте системы и в мобильном приложении «Привет, МИР».