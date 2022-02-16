Стало известно, сколько будут стоить обновленные кроссоверы F7 и F7x

Продажи обновленных кроссоверов F7 и F7x от компании Haval старотовали. При этом улучшенные автомобили оказались дороже, чем их предшественники. Об этом сообщила «Газета.ru».

Начальная стоимость автомобиля Haval F7 составила 1 899 000 рублей. При этом самая доступная комплектация увеличилась в стоимости на 90 тысяч рублей. РРЦ «паркетника» F7х выросла на 110 тысяч рублей и составила 1 969 000 рублей.

Производство автомобилей стартовало в Тульской области в конце января. Все модели оснащены бампером и решеткой радиатора в новом дизайне. Также они обладают противотуманными фарами и расширенной цветовой палитрой кузова.