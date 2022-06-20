Стало известно, почему паром «Принцесса Анастасия» не свяжет Петербург с Калининградом

Начальник управления по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации (пресс-службы) правительства Калининградской области Дмитрий Лысков объяснил «Невским новостям», почему судно «Принцесса Анастасия» не будет использоваться для пассажирского паромного сообщения.

Лысков выразил сожаление, что размеры «Принцессы Анастасии» не подошли для курсирования.

«Судно подобного формата, лайнер, загрузить так, чтобы это было экономически выгодно, невозможно. Там ценник на билет будет такой, что проще на самолете лететь. Либо она будет в убыток ходить», — объяснил Лысков.

По данным издания, в 2023 году планируется запустить пассажирское паромное сообщение. Отмечается, что ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил о готовности связать паромом «Принцесса Анастасия» Петербург и Калининград.