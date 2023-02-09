09 февраля 2023, 13:08
Стало известно, почему опасно заправлять полный бак автомобиля
Заправка до полного бака — частая практика у автомобилистов, но это может быть крайне опасно и привести к непредвиденным последствиям. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на экспертов NJcar.
Там отметили, что не на всех АЗС хорошо отрегулированы пистолеты, в результате чего топливо может перетекать за горловину бачка и попадать на детали автомобиля. Что, в свою очередь, может привести к возгоранию.
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Еще одна причина — возможное нарушение работы клапанов и последующее протекание через дренаж. Кроме того, привычка заправлять машину до полного периодически вызывает некорректную работу датчика уровня топлива и насоса.
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Специалисты подчеркнули, что ехать на АЗС стоит только тогда, когд загорелаь лапмпочка о низком уровне топлива. И обязательно нужно знать объем бака, чтобы залить необходимое количество бензина.
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