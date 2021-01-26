Стало известно о сроках возведения моста через Ростовское море
Представители министерства транспорта Ростовской области рассказали о сроках строительства моста через Ростовское море, сообщил «ФедералПресс».
По словам специалистов, проект конструкции, которая пройдет через водохранилище «Ростовское море» будет готов через полтора года. На работы по ее возведению отведено два года. В целом длина моста составит 140 метров. Благодаря новой переправе будут разгружены автомобильные заторы.
Уточняется, что для строительства необходимо выкупить землю и перенести коммуникации. На разработку проекта потратят 21 миллион рублей. Строительство моста будет стоить 400 миллионов рублей. Мост будет дублером опасной плотины. Ущерб при ее прорыве оценивается примерно в три миллиарда рублей.