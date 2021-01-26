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    26 января 2021, 14:51

    Стало известно о сроках возведения моста через Ростовское море

    Полина Петрова

    Представители министерства транспорта Ростовской области рассказали о сроках строительства моста через Ростовское море, сообщил «ФедералПресс».
    Стало известно о сроках возведения моста через Ростовское море

    По словам специалистов, проект конструкции, которая пройдет через водохранилище «Ростовское море» будет готов через полтора года. На работы по ее возведению отведено два года. В целом длина моста составит 140 метров. Благодаря новой переправе будут разгружены автомобильные заторы.

    Уточняется, что для строительства необходимо выкупить землю и перенести коммуникации. На разработку проекта потратят 21 миллион рублей. Строительство моста будет стоить 400 миллионов рублей. Мост будет дублером опасной плотины. Ущерб при ее прорыве оценивается примерно в три миллиарда рублей.