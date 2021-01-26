Стало известно о сроках возведения моста через Ростовское море

По словам специалистов, проект конструкции, которая пройдет через водохранилище «Ростовское море» будет готов через полтора года. На работы по ее возведению отведено два года. В целом длина моста составит 140 метров. Благодаря новой переправе будут разгружены автомобильные заторы.

Уточняется, что для строительства необходимо выкупить землю и перенести коммуникации. На разработку проекта потратят 21 миллион рублей. Строительство моста будет стоить 400 миллионов рублей. Мост будет дублером опасной плотины. Ущерб при ее прорыве оценивается примерно в три миллиарда рублей.