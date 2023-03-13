13 марта 2023, 18:49
Стало известно о самых популярных видах страхования среди водителей
Россияне чаще всего страхуют машину от угона и повреждений на стоянке
Самыми популярными видами страхования среди российских автомобилистов стали страховки от угона на парковках. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «Автонет».
Количество оформленных страховых полисов от повреждений и угона на парковках зимой больше, чем летом. Также в холодное время года водители беспокоятся о возможном риске падения глыб льда и сосулек.
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Отмечается, что уровень тревожности автомобилистов повышается, когда машина находится без присмотра.
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