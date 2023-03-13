Транспорт 13 марта 2023, 18:49 Стало известно о самых популярных видах страхования среди водителей Россияне чаще всего страхуют машину от угона и повреждений на стоянке

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Самыми популярными видами страхования среди российских автомобилистов стали страховки от угона на парковках. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «Автонет».

Количество оформленных страховых полисов от повреждений и угона на парковках зимой больше, чем летом. Также в холодное время года водители беспокоятся о возможном риске падения глыб льда и сосулек.

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Отмечается, что уровень тревожности автомобилистов повышается, когда машина находится без присмотра.

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