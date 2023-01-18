Транспорт 18 января 2023, 11:51 Стало известно о самых необычных находках в московском метро РИА «Новости»

Читать 360tv в

Несмотря на напоминания, звучащие в вагонах, пассажиры нередко забывают свои вещи в столичной подземке, причем иногда весьма необычные. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Чаще всего забывают пассажиры, конечно, сумки, зонты, телефоны и рюкзаки. А также предметы одежды, например, шапки, шарфы, перчатки и варежки и даже куртки. Иногда попадаются зарядные устройства. Но порой бывают и необычные находки.

Реклама

«В 2022 году на склады забытых вещей поступило 28,4 тысячи различных вещей, многие из них были необычными. Например, в прошлом году пассажиры оставили жалюзи, спиннинг, электромясорубку, набор алтайских сосновых шишек, ласты и коллекционные елочные игрушки», — рассказали в метрополитене.

Реклама

Также в пресс-службе подземки напомнили, что забытые вещи можно вернуть. Для этого есть три способа. Можно сделать звонок в контакт-центр «Московский транспорт», написать обращение в приложении «Метро Москвы» или в чат-бот «Александра».