Стало известно, на какие машины резко упал спрос в России

На первом месте оказался Hyundai Solaris. По итогам ноября дилерам удалось реализовать 43 933 единицы. На второй позиции LADA Granta. По мнению специалистов, продажи отечественной модели снизились из-за девальвации национальной валюты. По данным издания, среди россиян минимальным спросом также пользуются LADA XRAY, Toyota Camry и Renault Duster.