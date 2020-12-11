Стало известно, на какие машины резко упал спрос в России
Автоэксперты перечислили марки машин, на которые резко упал спрос в России. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на профильные СМИ.
На первом месте оказался Hyundai Solaris. По итогам ноября дилерам удалось реализовать 43 933 единицы. На второй позиции LADA Granta. По мнению специалистов, продажи отечественной модели снизились из-за девальвации национальной валюты. По данным издания, среди россиян минимальным спросом также пользуются LADA XRAY, Toyota Camry и Renault Duster.