Стало известно, когда в России появится новый лифтбэк JAC A5
Через два года на российском авторынке стартуют продажи нового лифтбэка A5 от китайского концерна JAC, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным издания, модель оснастили полуторалитровым турбодвижком мощностью 150 «лошадок», который будет работать вкупе с шестиступенчатой «механикой». Новинка получила информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем и цифровую приборную панель.
Среди опций авто обращает на себя внимание голосовое управление медиасистемой, а также бесключевой доступ и 64 цвета для выбора подсветки салона. На китайском рынке лифтбэк стоит 75 800 юаней. В перерасчете на российскую валюту это порядка 690 тысяч рублей.