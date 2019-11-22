  • Стало известно, когда в России появится новый лифтбэк JAC A5

    22 ноября 2019, 13:42

    Артур Блянихов

    Через два года на российском авторынке стартуют продажи нового лифтбэка A5 от китайского концерна JAC, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

    По данным издания, модель оснастили полуторалитровым турбодвижком мощностью 150 «лошадок», который будет работать вкупе с шестиступенчатой «механикой». Новинка получила информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем и цифровую приборную панель.

    Среди опций авто обращает на себя внимание голосовое управление медиасистемой, а также бесключевой доступ и 64 цвета для выбора подсветки салона. На китайском рынке лифтбэк стоит 75 800 юаней. В перерасчете на российскую валюту это порядка 690 тысяч рублей.