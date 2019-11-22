Стало известно, когда в России появится новый лифтбэк JAC A5

По данным издания, модель оснастили полуторалитровым турбодвижком мощностью 150 «лошадок», который будет работать вкупе с шестиступенчатой «механикой». Новинка получила информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем и цифровую приборную панель.

Среди опций авто обращает на себя внимание голосовое управление медиасистемой, а также бесключевой доступ и 64 цвета для выбора подсветки салона. На китайском рынке лифтбэк стоит 75 800 юаней. В перерасчете на российскую валюту это порядка 690 тысяч рублей.