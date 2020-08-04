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    04 августа 2020, 15:47

    Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера Haval F7 в новой комплектации

    Артур Блянихов

    В конце августа на российском авторынке стартуют продажи кроссовера Haval F7 в новой комплектации Tech Plus. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, в новую комплектацию входят круиз-контроль с функцией автоматического торможения, система распознавания дорожных знаков, а также функция помощи при выезде с парковки задним ходом и система мониторинга слепых зон.

    Отмечается, что модель оснастили роботизированной коробкой передач и двухлитровым бензиновым движком мощностью 190 лошадок. Кроме того, авто получило новую хромированную решетку радиатора и легкосплавные 19-дюймовые диски.

    Новости SMI.FM