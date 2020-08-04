Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера Haval F7 в новой комплектации

По данным издания, в новую комплектацию входят круиз-контроль с функцией автоматического торможения, система распознавания дорожных знаков, а также функция помощи при выезде с парковки задним ходом и система мониторинга слепых зон.

Отмечается, что модель оснастили роботизированной коробкой передач и двухлитровым бензиновым движком мощностью 190 лошадок. Кроме того, авто получило новую хромированную решетку радиатора и легкосплавные 19-дюймовые диски.