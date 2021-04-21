Федеральная автодорога Москва — Казань — Екатеринбург будет построена к 2024 году. Об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщило ИА Ura.ru.

«Мы планируем до 2023 года участок Казань — Москва закончить. И в 2024 году, если мы сейчас немедленно приступим, я считаю, что мы вполне можем закончить эту дорогу. Это будет беспрецедентный пример, как от идеи до сдачи проекта пройдет меньше трех лет», — поделился Хуснуллин.

Он рассказал, что к настоящему моменту на 99% завершена Центральная кольцевая автомобильная дорога. Летом достроят оставшиеся 25 километров из 326. Затем планируется строительство участка Москва — Казань. Трасса пойдет в сторону Оренбурга, Казахстана, по направлению в Китай.