Транспорт 15 апреля 2023, 01:55 Стало известно, когда на российском рынке появятся китайские автомобили Jaecco Китайские автомобили Jaecco появятся в России в 2023 году

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В Россию в ближайшее время начнут поставлять автомобили китайского бренда Jaecoo от автоконцерна Chery. Такой информацией поделились представители еще одного бренда завода — компании Omoda, сообщило РИА «Новости».

Автомобили представят на грядущем автосалоне в Шанхае 18 апреля. Модели войдут в «старшую» линейку Omoda.

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На российский рынок в 2023 году начнут поставлять две модели. Информации о том, какими будут эти машины, не поступало, уточнил «Взгляд».