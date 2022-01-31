Стало известно, когда может открыться вестибюль станции «Технологический институт-1»

«Невские новости» выяснили у пресс-службы КРТИ возможные сроки открытия вестибюля станции метро «Технологический институт-1».

По данным издания, открытия вестибюля станции после ремонта должно произойти в феврале-начале марта. Реконструкция станции стартовала в апреле 2020 года. Ремонтные работы намеревались завершить к концу года, но со временем сроки сдвинулись.

«Ждем все разрешительные документы», — уточнили в КРТИ.