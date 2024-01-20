Транспорт 20 января 2024, 03:48 Стало известно, какой транспорт самый опасный в России РГ: страховщики назвали автобус самым опасным транспортом Freepik

Читать 360tv в

Самым опасным видом транспорта за 2023 год в России стали пассажирские автобусы. К такому выводу пришли эксперты страховой компании «Согласие», проанализировав статистику страховых случаев. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным компании, за период с января по ноябрь 2023 года в России произошло 2461 ДТП по вине водителей автобусов. В результате аварий погибли 103 человека, 3774 получили ранения. Всего на автобусы и маршрутки приходится 69,9% от общего числа аварий с участием всех видов общественного транспорта. А доля пострадавших — 80,6%.

Реклама

Самыми опасными стали пригородные и междугородные автобусы и маршрутки — на них приходится большее число пострадавших с самыми тяжелыми травмами.

Страховые специалисты добавили, что на второе место по опасности попал железнодорожный транспорт, а на третье — троллейбусный.

В начале января смертельное ДТП произошло в Предгорном округе Ставропольского края. Рейсовая маршрутка столкнулась с грузовиком на 45-м километре трассы Новопавловск — Зольская — Пятигорск. В результате аварии погиб водитель и шесть пассажиров маршрутки.