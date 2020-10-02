Стало известно, какое расстояние нужно дорожным камерам для фиксации превышения скорости

Система видео- и фотофиксации «Автодория» отслеживает превышение скорости, движение по полосе для общественного транспорта или обочине, нарушения правил стоянки и остановки, проезд на красный свет светофора, а также выезд за стоп-линию.

Гиперкар поможет исчезнуть из поля зрения такой системы. Этот комплекс видит объекты на скорости до 300 километров в час и фиксирует их на расстоянии около ста метров. Еще гиперкар умеет вычислять среднюю скорость на участке от 250 метров до 10 километров.

Система «Стрелка-СТ» видит все на 100 километров вперед и фиксирует нарушения ПДД на расстоянии 500 метров. Помимо этого, она способна различать движение по встречке или обочине. Невидимкой для нее могут оказаться автомобили, мчащиеся со скоростью 180 километров в час.

Многофункциональная система фото- и видеофиксации АПК «АвтоУраган-ВСМ2» фиксирует 17 видов правонарушений. Среди них следующие: превышение скорости, проезд перекрестка на красный свет светофора, выезд за стоп-линию на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, проезд железнодорожного переезда на красный свет, а также движение под запрещающий знак, по трамвайным путям встречного направления, по велосипедным и пешеходным дорожкам, тротуарам, по обочине встречки.

Система «Кордон» представлена в стационарной и передвижной версиях. Она засекает машины, которые двигаются со скоростью до 300 километров в час, и изучает темп движения по всем полосам в любом направлении.

Камера «Одиссей» обращает внимание на нарушение скоростного режима, регистрирует проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора. Среди прочего: выезд на полосу встречного движения и трамвайные пути встречного направления, игнорирование дорожных знаков и разметки. Данная система способна распознавать авто на скоростях до 255 километров в час.