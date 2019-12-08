Стало известно, каким машинам потребуется новый экологический документ

По его словам, выдача документа начнется 31 марта 2020 года. Никакой ответственности за его отсутствие не предусмотрено.

Новый документ на автомобиль введут в России Подробнее

Ранее сообщалось, что бумагу будут выдавать владельцам легковых автомобилей и небольших грузовиков массой до 3,5 тонн. Наличие информационного листка предусмотрено ГОСТом по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. Стандарт вступит в силу 31 марта 2020 года.

Новый сопроводительный документ должен содержать информацию о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько потребляет бензина, дизельного топлива, газа или электричества на 100 километров.

В Росстандарте заявляли, что новая документация нужна, чтобы накопить статистику по выбросам углекислого газа и на основании полученных данных определить политику страны по этому вопросу.