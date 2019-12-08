  • Стало известно, каким машинам потребуется новый экологический документ

    08 декабря 2019, 00:05

    Кирилл Фролов

    Документ с указанием расчетного потребления топлива и выбросов углекислого газа будут выдавать только при покупке новых автомобилей и на добровольной основе. Об этом РБК заявил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.
    Стало известно, каким машинам потребуется новый экологический документ

    По его словам, выдача документа начнется 31 марта 2020 года. Никакой ответственности за его отсутствие не предусмотрено.

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    Ранее сообщалось, что бумагу будут выдавать владельцам легковых автомобилей и небольших грузовиков массой до 3,5 тонн. Наличие информационного листка предусмотрено ГОСТом по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. Стандарт вступит в силу 31 марта 2020 года.

    Новый сопроводительный документ должен содержать информацию о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько потребляет бензина, дизельного топлива, газа или электричества на 100 километров.

    В Росстандарте заявляли, что новая документация нужна, чтобы накопить статистику по выбросам углекислого газа и на основании полученных данных определить политику страны по этому вопросу.