Транспорт 03 апреля 2023, 20:38 Стало известно, какие вещи не стоит класть в багажник Россиянам посоветовали не перевозить дрова в багажнике

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Некоторые предметы не стоит перевозить в багажнике автомобиля, так как они могут вызвать вопросы у сотрудников полиции в случае досмотра. «ФедералПресс» рассказал, какие вещи лучше перемешать альтернативным способом.

Дрова лучше перевозить в автомобиле при наличии чека о покупке или же других документов. При их отсутствии сотрудник полиции может начать разбирательство.

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Также в автомобиле не стоит перевозить мясо или морепродукты, так как на них тоже требуются документы. В противном случае автомобилистов могут заподозрить в браконьерстве.