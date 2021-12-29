Стало известно, какие станции петербургского метро будут работать в Новый год

Метро Санкт-Петербурга с 31 декабря на 1 января будет работать до двух часов ночи. Однако попасть на большинство станций можно будет только до часа ночи. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В десять ночи закроется вход в вестибюль первых станций «Проспект Ветеранов», «Московская», «Дунайская», а также вторых станций «Проспект Славы», «Ленинский проспект» и «Площадь Ленина».

Для входа в 23:00 перекроют вестибюль второй станции «Невский проспект». В 12 часов перестанет работать вестибюль первой станции «Девяткино».

Также не получится в новогоднюю ночь войти и выйти на станции «Достоевская» и «Зенит», первую станцию «Технологический институт» и вторую станцию «Площадь Александра Невского».