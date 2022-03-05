Стало известно, какие машины заменят BMW и Skoda на российском рынке

Несмотря на массовый уход западных автопроизводителей с российского рынка, у россиян все равно останется выбор. И его будут готовы предоставить производители из Китая, Южной Кореи и Индии.

«После ограничения поставок и производства в России продукции BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen и других брендов россияне будут приобретать китайские и корейские автомобили», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) AutoNet.

По словам экспертов, есть два сценария: оптимистичный и реалистичный.

Первый состоит в том, что приостановившие поставки компании возобновят их вкупе с производством и будут поставлять запчасти. В этом случае покупательная способность населения определенно снизится, отмечают эксперты. Но на спрос это не повлияет.

«Кто-то пересмотрит класс авто, кто-то откажется от покупки в пользу общественного транспорта, но это вряд ли коснется аудитории, которая приобретает автомобили премиального сегмента — Mercedes-Benz, BMW, Audi», — считают эксперты.

Второй вариант сценария — реалистичный — предполагает, что рынок машин с пробегом будет развиваться с помощью соседних государств, таких как Казахстан и Узбекистан.

«Продажи новых автомобилей с высокой долей вероятности в ближайшее время будут из Южной Кореи, Китая и, возможно, из Индии», — считают специалисты.

Но все-таки дефицит на рынке автомобилей сейчас может дойти до критического уровня. По словам гендиректора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, запаса автомобилей, который есть у дилеров, хватит примерно на два месяца. Но и он предположил, что россиянам стоит ожидать роста доли корейских и китайских марок на рынке. Кроме того, вверх должна пойти доля отечественных брендов Lada и УАЗ.