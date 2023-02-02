Транспорт 02 февраля 2023, 17:48 Стало известно, какие машины чаще всего угоняли в 2022 году Самый высокий показатель угонов наблюдается среди автомобилей Hyundai Tucson

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Среди самых угоняемых транспортных средств в 2022 году стали корейские Hyundai Tucson и Kia Sorento. Об этом специалисты страховой компании «Согласие» сообщили РИА «Новости».

По данным сайта «Ридус», также внимание злоумышленников часто привлекали автомобили Mitsubishi Outlander и Hyundai Creta.

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Отмечается, что почти треть всех угнанных машин была черного цвета. Кроме того, нередко угонщиков привлекали автомобили белого и серого цветов.