02 февраля 2023, 17:48
Стало известно, какие машины чаще всего угоняли в 2022 году
Самый высокий показатель угонов наблюдается среди автомобилей Hyundai Tucson
Среди самых угоняемых транспортных средств в 2022 году стали корейские Hyundai Tucson и Kia Sorento. Об этом специалисты страховой компании «Согласие» сообщили РИА «Новости».
По данным сайта «Ридус», также внимание злоумышленников часто привлекали автомобили Mitsubishi Outlander и Hyundai Creta.
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Отмечается, что почти треть всех угнанных машин была черного цвета. Кроме того, нередко угонщиков привлекали автомобили белого и серого цветов.
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