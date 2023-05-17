Транспорт 17 мая 2023, 10:25 Стало известно, какие изменения хочет внести «Аэрофлот» в салоны новых Ту-214 РБК: «Аэрофлот» захотел изменить багажные полки и кресла в новых Ту-214 РИА «Новости»

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» попросила компанию «Туполев», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, внести почти 100 изменений в салоны пассажирских самолетов Ту-214. Об этом написал РБК.

Компания предложила изменить багажные полки, сделать подножки у кресел и подставки для телефона в столах.

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«Авиакомпания также попросила привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием», — написал РБК.

Трансформации также коснутся панели пассажиров, кухни и освещения, системы развлечения и дверей. За изменение интерьера придется доплачивать заказчику.

Существующий интерьер самолета оценили в 500 миллионов рублей, и это без учета развлекательной системы. При доработках, заявленных компанией, стоимость может радикально измениться.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, который вмещает до 210 пассажиров. Впервые авиасудно поднялось в небо в 1996 году. Самолеты выпускают в России — на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

С 28 апреля самолеты «Аэрофлота» начали летать из Сочи в четыре города Турции. Полеты осуществляют на воздушных судах семейства Airbus A320. Кроме того, компания запустила прямые рейсы в Ереван.