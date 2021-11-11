Власти подготовили новые штрафы и ограничения для автомобилистов

В часть нового КоАП России для водителей войдут несколько новых положений. О деталях проекта нового кодекса от Минюста рассказал «Коммерсант».

Основные изменения заключаются в возможности временного ограничения водительских прав и наказании в виде штрафа в 40 тысяч рублей за повторный отказ останавливаться по требованию полицейских.

При этом акт включил в себя и прежние инициативы, поступившие от МВД и властей: различные санкции за повторные нарушения правил, опасное вождение, парковку на газоне или выбрасывание мусора из авто. Административный арест для водителей при этом Минюст хочет полностью убрать.

Также за некоторые провинности решили усилить наказания, если они совершаются не один раз. Среди них — езда на машине с нечитаемым номером, слишком темной тонировкой, стоянка в неположенном месте, провоз детей без специального кресла и управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования» на дорогах для обычных автомобилей.

Еще одно смягчение для водителей, помимо уже упомянутого отмененного ареста — это ужесточения к требованиям к камерам на дорогах и программному обеспечению к ним. Если регламент установки оборудования не будет соблюден, то и штраф водителю платить не придется.