Стало известно, какие автоновинки появятся в России в 2022 году

Больше трех десятков новых машин появятся на российском рынке в 2022 году. Среди них есть как иномарки, так и отечественные модели, уточнили «Известия».

Российских автолюбителей новинками побалует «АвтоВАЗ». Завод представит Lada Vesta с измененным дизайном, Lada Niva следующего поколения и Lada Granta на платформе Renault Logan. От зарубежных производителей тоже стоит ожидать премьер — на рынок вернется модернизированный Opel Astra, выйдет Kia Sportage пятого поколения и новый Nissan Pathfinder.

На совсем другой платформе придет Grand Cherokee — сразу в нескольких вариациях. Современные релизы подготовил и Китай. Новые машины выйдут от производителей Exeed, Haval и Geely.

Заинтересовать сможет и премиум-сегмент. К дилерам поступит четвертый Lexus LX и второй Lexus NX. Также появятся Infiniti QX60 и Infiniti QX80. Но самым большим количеством новинок удивит Audi. Немецкий автозавод предложит своим поклонникам оценить Audi R8, который на время уходил с рынка, а также седан и хетчбек.