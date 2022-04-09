Стало известно, как продлить срок службы автомобиля

Регулярный техосмотр позволит автомобилю оставаться на ходу как можно дольше. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений группы «Авалон» Павел Константинов.

Особенно пристальное внимание автомобилю следует уделить, если он эксплуатируется в тяжелых условиях, подчеркивает эксперт. К таковым он относит частые короткие поездки продолжительностью пять-десять минут, частую езду по бездорожью, многочасовое простаивание в пробках. В таких случаях, помимо прочего, требуется частая замена масла.

«То есть это следующая ситуация: водитель сел, завел двигатель, за десять минут доехал до офиса, заглушил мотор и пошел на работу. И за такой же краткий временной промежуток автомобиль используется и вечером. И только на выходных владелец совершает более длительные поездки, допустим, за город. Такой режим эксплуатации автомобиля считается напряженным», — пояснил собеседник агентства.

Сервис следует посетить также при смене времен года или в случае, когда во время езды появились настораживающие звуки. Это позволит избежать более серьезных поломок.

Ранее сообщалось, что в условиях кризиса около половины россиян планируют начать экономить на обслуживании автомобилей и приобретении новых шин. При этом около трети граждан уже начали реже пользоваться личным транспортом. Эксперты предупредили, что сокращение расходов на ремонт и покупку покрышек может привести к росту числа ДТП из-за неисправности автотранспорта.