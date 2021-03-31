Стало известно, как оплатить проезд в автобусе, если нет терминала

Пресс-секретарь СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Татьяна Клепикова рассказала, что пассажиры привыкли оплачивать проезд банковскими картами. Но не во всем транспорте есть работающие терминалы. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Уточняется, что часто кондукторы предлагают оплатить проезд переводом. В этом случае деньги уходят на их личную карту, пояснила Клепикова, что не совсем законно. В «Пассажиравтотрансе» пояснили, как поступить, если в автобусе нет терминала.

«Пассажиру необходимо осуществить оплату проезда альтернативными способами: разовый билет, проездной. Возможность перевода денежных средств кондуктору в перечень этих способов не входит», — рассказали в ведомстве.