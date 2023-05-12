12 мая 2023, 21:27
Стало известно, как машине могут навредить на шиномонтаже
Работники шиномонтажа могут спровоцировать перекос колес
При неправильном подходе шиномонтажники могут лишь навредить автомобиля. Pravda.ru рассказала, на что стоит обратить внимание при проведении работ.
Болты следует затягивать в несколько этапов одновременно. Если у ступицы их пять, стоит работать в следующей последовательности: один, четыре, два, пять, три.
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В противном случае колесо может начать шататься при движении. При этом стрелка на боковине шины с надписью Rotation должна указывать в правильном направлении.
Машины
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