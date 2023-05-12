Транспорт 12 мая 2023, 21:27 Стало известно, как машине могут навредить на шиномонтаже Работники шиномонтажа могут спровоцировать перекос колес

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При неправильном подходе шиномонтажники могут лишь навредить автомобиля. Pravda.ru рассказала, на что стоит обратить внимание при проведении работ.

Болты следует затягивать в несколько этапов одновременно. Если у ступицы их пять, стоит работать в следующей последовательности: один, четыре, два, пять, три.

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В противном случае колесо может начать шататься при движении. При этом стрелка на боковине шины с надписью Rotation должна указывать в правильном направлении.