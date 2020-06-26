Авто с пробегом в России стали падать в цене

Цены авто на вторичном рынке в России оказались стабильнее, чем стоимость новых транспортных средств.

Об этом рассказал эксперт по вторичному автомобильному рынку Михаил Ерцев в беседе с Autonews. Стоимость подержанных автомобилей, по его словам, сильнее реагирует на изменение курса валют. Когда рубль стал укрепляться, цены пошли вниз, до предкризисных показателей.

«Сейчас средняя цена в категории машин из топ-20 составляет 715 тысяч рублей, а в марте это было 720 тысяч рублей», — отметил эксперт. При этом он отметил, что это удивительно, так как к пандемии коронавируса в стране прибавился рост рубля, который всегда приводит к взлету цен.

Ерцев также отметил, что рост интереса к конкретным моделям не наблюдается. В лидерах, как и раньше Hyundai Solaris, KIA Rio, Ford Focus, VW Polo, Opel Astra и Toyota Camry.

С ростом безработицы и трудностями с кредитными выплатами, как полагают аналитики, на вторичном рынке скоро могут появиться машины, купленные недавно. При этом уже выросла доля людей, готовых обменять свое авто на более дешевое.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что за полгода цены на автомобили в России в среднем поднялись на 3-7%. Участники рынка полагают, что они будут расти и дальше. На это влияют ослабление позиций рубля и снижение производства. Как считают специалисты дилера «Авилон», основных причин для роста цен три.