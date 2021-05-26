Стали известны возможные сроки запуска беспилотных «Ласточек»

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что компания намерена запустить первые беспилотные поезда «Ласточка» в Москве в следующем году. Об этом сообщило Daily Storm.

«Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью в автономном режиме. <…> Сертификацию планируем закончить в 2022 году», — уточнил Белозеров.

По его словам, потребуется несколько лет для запуска движения поездов в беспилотном режиме. Он не обозначил, с каким из четырех уровней автоматизации поедут «Ласточки».

«Пока рассматриваем возможность внедрения новой профессии машинистр-оператор», — добавил Белозеров.