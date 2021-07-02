Стали известны цены в России на новую модель Hyundai Creta

Компания Hyundai запустит продажу кроссовера Creta второго поколения уже 26 июля 2021 года. Стартовая цена автомобиля — от 1 199 000 рублей, сообщили «Известия».

Модель имеет узкие ходовые огни и широкие фары. Новый кроссовер стал длиннее на 30 миллиметров. При этом колесная база увеличилась на 20 миллиметров. Багажное отделение у автомобиля может вмещать на 31 литр груза больше.

Салон также стал выглядеть иначе. У автомобиля появилась новая передняя панель, мультируль, а также сенсорный экран. Кроме того, в него встроили панорамную крышу с выдвижным люком.

Новинка оснащена телематическим сервисом Bluelink. Система позволяет владельцу контролировать автомобиль удаленно через специальное приложение.

Creta нового поколения имеет омыватели камеры заднего вида. Кроме того, ее оснастили бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра и 2.0 литра от модели прежнего поколения. Коробки передач - шестиступенчатая механическая и шестиступенчатая автоматическая.