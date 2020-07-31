Стали известны цены на Toyota Fortuner и Hilux

Обновленная версия Hilux вместе с обновленным экстерьером и расширенным списком систем безопасности обзавелась модернизированным дизелем на 2,8 литра. У Toyota Fortuner — 2,7-литровый бензиновый двигатель.

В Hilux инженеры улучшили систему охлаждения агрегата. После двигатель стал потреблять меньше горючего в городском режиме.

В салоне пикапа появилась модернизированная панель приборов, а также мультимедийная система с восьми дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением.

Во внедорожнике заменили оптику, изменили бамперы, а также решетку радиатора.