facebook_pixel
    31 июля 2020, 11:05

    Стали известны цены на Toyota Fortuner и Hilux

    Анастасия Кременчугская

    Toyota привезла на российский рынок обновленный внедорожник Fortuner и рестайлинговый пикап Hilux. Дилеры уже начали принимать заказы. Цена внедорожника начинается от 2  436  000 рублей, цена пикапа — 2  472  000 рублей. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

    Обновленная версия Hilux вместе с обновленным экстерьером и расширенным списком систем безопасности обзавелась модернизированным дизелем на 2,8 литра. У Toyota Fortuner — 2,7-литровый бензиновый двигатель.

    В Hilux инженеры улучшили систему охлаждения агрегата. После двигатель стал потреблять меньше горючего в городском режиме.

    В салоне пикапа появилась модернизированная панель приборов, а также мультимедийная система с восьми дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением.

    Во внедорожнике заменили оптику, изменили бамперы, а также решетку радиатора.

    Новости SMI.FM