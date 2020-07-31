Стали известны цены на Toyota Fortuner и Hilux
Toyota привезла на российский рынок обновленный внедорожник Fortuner и рестайлинговый пикап Hilux. Дилеры уже начали принимать заказы. Цена внедорожника начинается от 2 436 000 рублей, цена пикапа — 2 472 000 рублей. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.
Обновленная версия Hilux вместе с обновленным экстерьером и расширенным списком систем безопасности обзавелась модернизированным дизелем на 2,8 литра. У Toyota Fortuner — 2,7-литровый бензиновый двигатель.
В Hilux инженеры улучшили систему охлаждения агрегата. После двигатель стал потреблять меньше горючего в городском режиме.
В салоне пикапа появилась модернизированная панель приборов, а также мультимедийная система с восьми дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением.
Во внедорожнике заменили оптику, изменили бамперы, а также решетку радиатора.