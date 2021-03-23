Стали известны цены на Citroen Berlingo Multispace

Компания Citroen назвала цены на новый Berlingo Multispace. Продажи минивэна откроются в России в апреле этого года. Об этом сообщила газета «Известия».

Стоимость автомобиля будет варьироваться от 1 259 000 рублей до 1 319 000 рублей. Новинка получила несколько двигателей, один из которых имеет мощность 115 лошадиных сил. Базовая версия машины оснащена кондиционером, системой контроля давления в шинах, индикатором открытых дверей, подушками безопасности для водителя и переднего пассажира.