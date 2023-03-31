Транспорт 31 марта 2023, 18:31 Стали известны сроки начала продаж электрокроссовера i-Sky в России Продажи электрокроссовера i-Sky бренда Evolute начнутся в начале III квартала 2023 года РИА «Новости»

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Продажи электрокроссовера i-Sky российского бренда Evolute стартуют в начале третьего квартала 2023 года. Сроки запуска сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным агентства, производство новой модели должно начаться во II квартале 2023 года.

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На сегодняшний день две модели электрокаров производят на площадке «Моторинвеста» в Липецкой области. Это седан Evolute i-Pro и кроссовер i-Joy. Оба уже есть в продаже на отечественном рынке.

В планах у компании на этот год есть выпуск пяти новых моделей электромобилей Evolute — минивэн i-Van, кроссовер i-Sky, кросс-купе i-Jet, а также еще две модели во втором полугодии.

За первые два месяца 2023 года в России продали 205 электромобилей Evolute. «Моторинвест» собирается произвести в этом году 10 тысяч электрокаров Evolute, продать — более шести тысяч.