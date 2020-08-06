Стали известны самые продаваемые в России автомобили

Lada Granta заняла первое место в списке. Его продажи выросли на 7% по сравнению с тем же месяцев предыдущего года. Lada Vesta и Hyundai Creta также вошли в тройку лидеров.

Остальные места в первой десятке заняли Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid II поколения, Hyundai Solaris, Kia Sportage, Lada Largus и Volkswagen Tiguan.