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    06 августа 2020, 20:14

    Стали известны самые продаваемые в России автомобили

    Дарья Морозова

    Ассоциация европейского бизнеса составила рейтинг самых продаваемых автомобилей в июле этого года. Об этом сообщила газета «Известия».

    Lada Granta заняла первое место в списке. Его продажи выросли на 7% по сравнению с тем же месяцев предыдущего года. Lada Vesta и Hyundai Creta также вошли в тройку лидеров.

    Остальные места в первой десятке заняли Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid II поколения, Hyundai Solaris, Kia Sportage, Lada Largus и Volkswagen Tiguan.

    Новости SMI.FM