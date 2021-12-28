Стали известны самые популярные марки автомобилей у россиян

Автовладельцы в России чаще всего приобретали машины японского и корейского производства, но самой популярной маркой стала отечественная — Lada. Такие результаты продемонстрировало исследование «СберАвто», которое досталось РИА «Новости».

«Самой востребованной маркой остается Lada (ей отдали предпочтение 15 процентов покупателей), а ее наиболее популярными моделями стали Granta, Vesta и Kalina. Далее расположились марки Hyundai с моделями Solaris и Creta, а также KIA с бестселлерами Rio, Sportage и Ceed», — отчитались авторы опросов.

При этом самой популярной конкретной моделью машины года стал Hyundai Solaris. Потом в рейтинге расположились Lada Granta, KIA Rio, Ford Focus и Volkswagen Polo.

В общем, автомобилисты из России предпочитают азиатские машины. Об этом говорят сделки, проведенные через систему «СберАвто». В 2021 году 20% из них пришлись на машины из Японии, с небольшим отставанием — из Кореи (19%). Российские машины купили 17% пользователей сервиса, еще 15% и 7% — немецкие и французские соответственно.