Стали известны самые популярные кроссоверы у россиян

По данным издания, с начала года в РФ было куплено 39 тысяч моделей Hyundai Creta. Именно этот кроссовер стал самым популярным у российских автомобилистов.

На второй позиции — Toyota RAV4 (19 тысяч машин). Тройку замыкает Volkswagen Tiguan (около 17,5 тысячи). В топ-5 также вошли Renault Duster (15,4 тысячи) и Kia Sportage (15 тысяч).