Стали известны самые непопулярные авто среди россиян

Рейтинг возглавил французский кроссовер DS 7. С начала года дилерам удалось реализовать лишь один образец. На второй позиции южнокорейская модель SsangYong Actyon. С января по декабрь тоже продан только один экземпляр. Тройку аутсайдеров замкнул продукт китайского автопрома Brilliance H 230. За указанный период куплено две машины. В топ-5 также вошли японский Infiniti QX30 и другая модель SsangYong — кроссовер Tivoli.