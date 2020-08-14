Стали известны подробности о водородном суперкаре ХР-1 от Hyperion Motors

По данным информагентства, новинку оснастят карбон-керамическими тормозами, 98-дюймовой информационно-развлекательной панелью, а также дисками диаметром 457 мм спереди и 432 мм сзади. Салон отделают натуральной кожей, титаном и карбоном. Всего выпустят 300 моделей.