Стали известны подробности о водородном суперкаре ХР-1 от Hyperion Motors
Американское предприятие Hyperion Motors раскрыло подробности о водородном суперкаре ХР-1, продажи которого стартуют в 2022 году. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, новинку оснастят карбон-керамическими тормозами, 98-дюймовой информационно-развлекательной панелью, а также дисками диаметром 457 мм спереди и 432 мм сзади. Салон отделают натуральной кожей, титаном и карбоном. Всего выпустят 300 моделей.