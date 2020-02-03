Стали известны подробности о рестайлинговой версии LADA Largus

По данным издания, у новинки будет изменена передняя часть кузова, передние крылья, форма капота и бампера. Кроме того, модель получит новую приборную панель и оригинальный внутренний дизайн двери.

По предварительной информации, технические характеристики останутся прежними. Предполагается, что машину могут показать на московском автосалоне уже в этом августе, а продажи могут стартовать в конце 2020 года.