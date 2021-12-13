Стали известны подробности о новом кроссовере Kia для России

Южнокорейский автомобилестроитель Kia раскрыл технические характеристики нового кроссовера Sportage, который предназначен для российского рынка. Об этом написала «Газета.ru».

Модель оснастили бензиновым атмосферным 4-цилиндровым мотором, который будет предлагаться в двух вариантах: объемом два литра с системой распределенного впрыска топлива и объемом два с половиной литра с комбинированной системой впрыска. Продажи машины должны стартовать в первой половине следующего года.