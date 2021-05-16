Стали известны новые детали дела о краже из «самолета судного дня»

Следствие назначило дополнительные экспертизы в рамках расследования уголовного дела о краже оборудования из грузового отсека «самолета судного дня» Ил-80 на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК). Об этом сообщила адвокат обвиняемого по делу Ольга Бояркина, ее слова привел ТАСС.

«Назначены дополнительные экспертизы по делу, в ходе которых будут исследованы вещественные доказательства, которые были изъяты на месте преступления», — сказала юрист.

Она добавила, что ранее следователи изъяли отпечатки следов из самолета и обуви ее подзащитного Жоры Хачунца, обвиняемого в совершении преступления. Однако результаты экспертизы показали, что следы не принадлежат его ботинкам, отметила Бояркина.

В начале декабря 2020 года в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель ТАНТК. Он заявил, что осмотрел один из самолетов на аэродроме Южный и увидел вскрытый грузовой люк. Оттуда пропали 39 радиостанций. Позже сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения из самолета имущества на сумму более миллиона рублей. В начале января правоохранители задержали жителя Таганрога Жора Хачунц, его арестовали до 5 июня.

Самолет «Судного дня» стоял в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали.

В начале апреля директор Северо-Кавказского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» Николай Череватый сказал, что кража могла произойти до поступления самолета под охрану на аэродроме ТАНТК.