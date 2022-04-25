Стали известны марки самых популярных на вторичном рынке авто

Из-за ситуации в мире все больше россиян стали приобретать автомобили на вторичном рынке. Стали известны самые популярные модели подержанных машин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «СберАвто».

В список популярных автомобилей, возраст которых составляет около десяти лет, попали Lada, KIA и Volkswagen. Кроме того, популярными стали Hyundai и Renault.

В сегменте машин старше 15 лет первое место заняла Toyota. Следом расположились Nissan и Hyundai. Также покупатели отдавали предпочтение KIA и Renault, передала радиостанция «Говорит Москва».