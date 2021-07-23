Стала известна цена нового кроссовера от Infiniti на российском рынке

Японский автомобилестроитель Infiniti уточнил стоимость купе-кроссовера QX55 в России. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

Цена первоначальной комплектации Luxe составляет 4,17 миллиона рублей. Авто оснастили 2,0-литровым мотором мощностью 249 «лошадок», климат-контролем, светодиодной оптикой, а также полным приводом, 20-дюймовыми дисками и вариатором без ступеней.

Вариант Essential обойдется автолюбителям в 4,445 миллиона рублей. Эта модель получила обивку сидений из натуральной кожи и более широкий функционал.

Самая дорогая модификация Essential ProActive стоит 4,695 миллиона рублей. У нее есть механизм предотвращения выезда из полосы движения и прямое адаптивное рулевое управление.